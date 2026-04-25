На пути к Москве сбили беспилотник: что известно к этому часу
Собянин сообщил о новом сбитом дроне на подлете к Москве
Один беспилотник, летевший в сторону Москвы, был уничтожен силами ПВО. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале. По его словам, после перехвата дрона на месте падения обломков начали работу экстренные службы.
Пока официальных данных о пострадавших или повреждениях не приводилось. Власти уточняют последствия на земле, а специалисты продолжают обследовать территорию, куда упали фрагменты беспилотника.
Ранее сообщалось, что в Москве введены временные ограничения движения общественного транспорта.