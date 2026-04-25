БПЛА ударил по многоэтажке в Белгородской области: что известно к этому часу
Гладков: в Белгородской области беспилотник атаковал жилой дом, загорелся балкон
В городе Алексеевка Белгородской области беспилотник самолетного типа атаковал многоквартирный дом. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
По его словам, после удара загорелся балкон в одной из квартир, пожарные ликвидируют очаг возгорания.
Гладков также уточнил, что в доме повреждены фасад и остекление квартир на нескольких этажах. Информация о возможных пострадавших на момент сообщения не приводилась.
Ранее сообщалось, что на пути к Москве сбили беспилотник.