Сергей Собянин: Социальные выплаты семьям в Москве выросли на 6% в 2026 году

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о расширении системы социальной помощи семьям с детьми. В 2026 году социальные выплаты были проиндексаны, а столица закрепила за собой статус лидера по внедрению уникальных механизмов поддержки, таких как городская служба медиации и подарочные наборы для новорожденных, пишет Коммерсантъ.

Индексация выплат и материальная поддержка

С начала 2026 года все городские пособия и социальные выплаты семьям с детьми в Москве выросли на 6%. Индексация коснулась как ежемесячных пособий на ребенка, так и разовых выплат.

Программа «Наше сокровище»:

Каждая московская семья при рождении ребенка продолжает получать подарочный бокс из 50 предметов, необходимых в первые месяцы жизни.

Предусмотрена альтернатива: родители могут отказаться от коробки с вещами в пользу денежной компенсации в размере 20 000 рублей.

Инфраструктура помощи: от психологов до юристов

Для системной поддержки горожан в Москве создана сеть из 22 специализированных учреждений. Она включает:

14 семейных центров для комплексной помощи.

Кризисный центр помощи женщинам и детям.

5 центров квалифицированной помощи детям с особенностями развития.

2 социально-реабилитационных центра.

Семьи в трудных жизненных ситуациях могут бесплатно получить консультации психологов и юридическую поддержку в режиме «одного окна».

Многодетные семьи: четырехкратный рост

За последние 15 лет количество многодетных семей в столице увеличилось почти в 4 раза. Сейчас в таких семьях воспитываются более 630 тысяч детей. Для них предусмотрен расширенный пакет льгот:

Компенсации на оплату жилья, телефона и взносов на капремонт.

Льготы по оплате коммунальных услуг.

Регулярные ежемесячные выплаты на каждого ребенка.

Служба медиации: московский опыт на всю Россию

Москва стала первым регионом страны, внедрившим механизм медиации (мирного урегулирования споров) в систему соцзащиты. Результаты оказались впечатляющими: 70% семей, обратившихся к медиаторам за последние два года, смогли достичь соглашения по спорным вопросам без суда. Успешный столичный опыт решено масштабировать и распространить на другие регионы России.