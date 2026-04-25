Сергей Собянин: Социальные выплаты семьям в Москве выросли на 6% в 2026 году
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о расширении системы социальной помощи семьям с детьми. В 2026 году социальные выплаты были проиндексаны, а столица закрепила за собой статус лидера по внедрению уникальных механизмов поддержки, таких как городская служба медиации и подарочные наборы для новорожденных, пишет Коммерсантъ.
Индексация выплат и материальная поддержка
С начала 2026 года все городские пособия и социальные выплаты семьям с детьми в Москве выросли на 6%. Индексация коснулась как ежемесячных пособий на ребенка, так и разовых выплат.
Программа «Наше сокровище»:
- Каждая московская семья при рождении ребенка продолжает получать подарочный бокс из 50 предметов, необходимых в первые месяцы жизни.
- Предусмотрена альтернатива: родители могут отказаться от коробки с вещами в пользу денежной компенсации в размере 20 000 рублей.
Инфраструктура помощи: от психологов до юристов
Для системной поддержки горожан в Москве создана сеть из 22 специализированных учреждений. Она включает:
- 14 семейных центров для комплексной помощи.
- Кризисный центр помощи женщинам и детям.
- 5 центров квалифицированной помощи детям с особенностями развития.
- 2 социально-реабилитационных центра.
Семьи в трудных жизненных ситуациях могут бесплатно получить консультации психологов и юридическую поддержку в режиме «одного окна».
Многодетные семьи: четырехкратный рост
За последние 15 лет количество многодетных семей в столице увеличилось почти в 4 раза. Сейчас в таких семьях воспитываются более 630 тысяч детей. Для них предусмотрен расширенный пакет льгот:
- Компенсации на оплату жилья, телефона и взносов на капремонт.
- Льготы по оплате коммунальных услуг.
- Регулярные ежемесячные выплаты на каждого ребенка.
Служба медиации: московский опыт на всю Россию
Москва стала первым регионом страны, внедрившим механизм медиации (мирного урегулирования споров) в систему соцзащиты. Результаты оказались впечатляющими: 70% семей, обратившихся к медиаторам за последние два года, смогли достичь соглашения по спорным вопросам без суда. Успешный столичный опыт решено масштабировать и распространить на другие регионы России.