«Брить или не брить»: подмосковный врач объяснила, чем опасна депиляция перед отпуском на море

Лето, отпуск, пляж. Миллионы женщин достают бритвы, чтобы кожа стала гладкой. Но безопасно ли это? Врач-терапевт подмосковного медицинского центра Эвелина Махмудова развеяла мифы и назвала главные риски депиляции перед поездкой на море.

По словам специалистки, с медицинской точки зрения волосы на теле выполняют защитную функцию — предохраняют кожу от трения, перегрева и инфекций. Однако современные стандарты красоты диктуют обратное.

Главная опасность бритья — микротравмы. Даже самая острая бритва оставляет ранки. Через них в кожу может попасть инфекция, особенно в зоне бикини, где нежная кожа и много бактерий. А если на свежевыбритую поверхность попадет песок, начнется воспаление. Врач советует проводить депиляцию за день-два до выезда на море, чтобы кожа успела успокоиться.

Еще одна частая проблема — вросшие волосы. Когда волос растет под кожей, образуются болезненные бугорки. Это может испортить любой отдых. Особенно часто такое случается в зоне бикини при частом бритье.

Что касается гигиены, то миф о нечистоплотности волос в интимной зоне давно развенчан. Наоборот, они защищают нежную кожу от трения и бактерий. Волосы не влияют на чистоту. Важно регулярно мыться, носить дышащее белье, избегать синтетики.

