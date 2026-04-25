Конец дешевому труду? В Госдуме решили, сколько минимум должен стоить час работы

В России может появиться законодательно закрепленный минимум почасовой оплаты труда. Инициатива, внесенная в Государственную Думу, призвана защитить сотрудников, работающих на неполную ставку, и гарантировать им доход не ниже установленных стандартов МРОТ, пишет Коммерсантъ .

Суть инициативы: Час работы под защитой закона

Один из авторов проекта, председатель комитета ГД по труду Ярослав Нилов, пояснил, что новый показатель планируется утверждать ежегодно одновременно с МРОТ.

Ключевые параметры законопроекта:

Нижний порог: Почасовой минимум не может быть ниже стоимости одного рабочего часа, рассчитанной исходя из текущего МРОТ.

Гарантии: На «часовиков» предлагается распространить все действующие трудовые гарантии, аналогичные тем, что получают работники на полной ставке.

Справедливость выплат: Документ должен исключить ситуации, когда сотрудники на частичной занятости получают суммы ниже прожиточного минимума из-за непропорциональных расчетов.

Зачем нужен почасовой МРОТ?

Сегодня доходы многих работников с неполным рабочим днем рассчитываются пропорционально месячному МРОТ. Это часто приводит к тому, что реальная стоимость их труда оказывается крайне низкой.