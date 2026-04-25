Досрочная пенсия и выплаты: на что имеют право ликвидаторы аварии на ЧАЭС

Ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС и их семьи имеют право на особые меры социальной поддержки. Как напоминает « Парламентская газета », речь идет не только о ежемесячных выплатах, но и о досрочном выходе на пенсию, пенсиях по инвалидности, а также выплатах по случаю потери кормильца.

Те, кто находился в зоне отчуждения в 1986–1987 годах, сегодня могут выйти на пенсию по старости на десять лет раньше общеустановленного срока: мужчины — с 50 лет, женщины — с 45. Для ликвидаторов, работавших там в 1988–1990 годах, пенсионный возраст снижен на пять лет: мужчины могут выйти на пенсию с 55 лет, женщины — с 50. Такое же право на уменьшение пенсионного возраста есть у граждан, перенесших лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием.

Отдельные гарантии предусмотрены для тех, кто получил инвалидность во время ликвидации аварии при исполнении обязанностей военной службы. В этом случае человеку могут назначить сразу две пенсии — государственную по инвалидности и страховую по старости. Аналогичный подход действует и для нетрудоспособных членов семьи умершего кормильца, если он был участником ликвидации, инвалидом вследствие катастрофы на ЧАЭС или перенес заболевание, вызванное радиацией.

Кроме пенсий, ликвидаторам положены ежемесячные денежные выплаты. Причем если участник ликвидации признан инвалидом, выплата может назначаться сразу по двум основаниям — как ликвидатору и как инвалиду. Именно поэтому объем поддержки в таких случаях выше, чем при обычных основаниях для соцпомощи.

Ранее сообщалось, что банковские депозиты ушли в прошлое и где теперь выгоднее держать денежные средства.