Депозиты уходят в прошлое: где теперь держать капитал

На фоне снижения ключевой ставки ЦБ РФ до 14,5% и соответствующего падения доходности по вкладам, инвесторы ищут альтернативы. Предприниматель Денис Астафьев объяснил, почему традиционные депозиты теряют смысл и какой инструмент обеспечит «свободу маневра» без потери процентов, пишет Прайм .

Реальная доходность вкладов стремится к нулю

Снижение Банком России ключевой ставки до 14,5% незамедлительно отразилось на банковских предложениях. Средняя максимальная ставка в десяти крупнейших банках страны опустилась до 13,87% годовых.

Почему это проблема:

Инфляционные ожидания: По данным опросов, россияне ожидают инфляцию на уровне 13%.

Математика выгоды: Разрыв между ставкой вклада и инфляцией составляет менее 1%. Это означает, что реальная доходность срочных депозитов сейчас находится около нулевой отметки.

Ловушка «заморозки» средств

Главным минусом классических вкладов в текущей ситуации остается невозможность оперативно забрать деньги. Как правило, средства размещаются на фиксированный срок (например, на год), и при досрочном расторжении договора все накопленные проценты сгорают. В условиях экономической неопределенности такая «заморозка» лишает вкладчика гибкости.

Преимущества накопительных счетов с ежедневным начислением

Денис Астафьев предлагает обратить внимание на накопительные счета как на более эффективный инструмент в апреле 2026 года.

Основные плюсы:

Свобода маневра: Деньги можно снять или доложить в любой момент без потери доходности.

Ежедневное начисление: Проценты рассчитываются на фактический остаток за каждый день, а не на минимальный остаток за месяц.

Конкурентная ставка: Проценты по таким счетам часто сопоставимы со срочными вкладами, но не накладывают жестких обязательств на клиента.

По мнению эксперта, в условиях снижения ставок нет смысла блокировать капитал на долгий срок, если можно получать аналогичный доход, сохраняя полный доступ к своим средствам.