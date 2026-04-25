Депозиты уходят в прошлое: где теперь держать капитал
Эксперт Астафьев: доходность вкладов в 2026 году стала почти нулевой
На фоне снижения ключевой ставки ЦБ РФ до 14,5% и соответствующего падения доходности по вкладам, инвесторы ищут альтернативы. Предприниматель Денис Астафьев объяснил, почему традиционные депозиты теряют смысл и какой инструмент обеспечит «свободу маневра» без потери процентов, пишет Прайм.
Реальная доходность вкладов стремится к нулю
Снижение Банком России ключевой ставки до 14,5% незамедлительно отразилось на банковских предложениях. Средняя максимальная ставка в десяти крупнейших банках страны опустилась до 13,87% годовых.
Почему это проблема:
- Инфляционные ожидания: По данным опросов, россияне ожидают инфляцию на уровне 13%.
- Математика выгоды: Разрыв между ставкой вклада и инфляцией составляет менее 1%. Это означает, что реальная доходность срочных депозитов сейчас находится около нулевой отметки.
Ловушка «заморозки» средств
Главным минусом классических вкладов в текущей ситуации остается невозможность оперативно забрать деньги. Как правило, средства размещаются на фиксированный срок (например, на год), и при досрочном расторжении договора все накопленные проценты сгорают. В условиях экономической неопределенности такая «заморозка» лишает вкладчика гибкости.
Преимущества накопительных счетов с ежедневным начислением
Денис Астафьев предлагает обратить внимание на накопительные счета как на более эффективный инструмент в апреле 2026 года.
Основные плюсы:
- Свобода маневра: Деньги можно снять или доложить в любой момент без потери доходности.
- Ежедневное начисление: Проценты рассчитываются на фактический остаток за каждый день, а не на минимальный остаток за месяц.
- Конкурентная ставка: Проценты по таким счетам часто сопоставимы со срочными вкладами, но не накладывают жестких обязательств на клиента.
По мнению эксперта, в условиях снижения ставок нет смысла блокировать капитал на долгий срок, если можно получать аналогичный доход, сохраняя полный доступ к своим средствам.