Врач из Подмосковья объяснила, когда электрофорез действительно полезен

Электрофорез — один из самых распространенных методов физиотерапии. Его назначают при болях в спине, суставах, после травм, а также детям с неврологическими проблемами. Однако многие пациенты сомневаются, действительно ли процедура помогает. Врач-терапевт подмосковного медицинского центра Эвелина Махмудова объяснила суть метода.

По словам специалистки, электрофорез — это не просто воздействие током, а способ доставки лекарства непосредственно в очаг воспаления или боли. Под действием постоянного электрического тока молекулы лекарства проникают через кожу и накапливаются в тканях, создавая депо. Это позволяет им действовать дольше и эффективнее, чем при приеме таблеток.

Процедура сочетает действие гальванического тока и лекарственного препарата. В зависимости от полярности электродов вводятся различные ионы — кальций, магний, йод, лидаза, новокаин. Преимущество метода в том, что лекарство поступает локально, минуя желудочно-кишечный тракт и кровоток, что снижает риск побочных эффектов.

Спектр применения широк: остеохондроз, артриты, грыжи дисков, невриты, радикулиты, рубцы, гипертонус мышц у детей, восстановление после травм, заболевания ЛОР-органов. Противопоказания: злокачественные новообразования, гнойные воспаления, высокая температура, нарушение целостности кожи, кардиостимулятор.

Махмудова подчеркнула: электрофорез не является самостоятельным лечением, но в комплексе с медикаментами и лечебной физкультурой дает хорошие результаты. Курс обычно составляет 10–15 сеансов, эффект сохраняется несколько месяцев.

