Прощайте, пестициды: как правильно мыть клубнику по совету эпидемиологов

С началом сезона клубники специалисты предупреждают об опасностях, которые таит в себе эта ягода из-за своей пористой структуры. Одного ополаскивания под краном может быть мало для защиты от инфекций и пестицидов. Эксперт рассказал о простом аптечном и кухонном методе, который сделает продукт по-настоящему безопасным, пишет РИА Новости.

Почему клубника требует особого ухода?

Специалист СЭС Дильшод Ахроров подчеркивает, что из-за мягкой и пористой поверхности клубника буквально «впитывает» в себя все, с чем контактирует во время роста и транспортировки:

Пестициды и удобрения: Химикаты задерживаются в микротрещинах кожицы.

Паразиты и микроорганизмы: Обычная вода не всегда способна смыть яйца гельминтов или патогенные бактерии.

Пыль и дорожная грязь: Налипают на сочную поверхность при перевозке.

Секретный раствор: сода или уксус

Чтобы минимизировать риск пищевого отравления и аллергических реакций, эксперт рекомендует следовать простому алгоритму:

Первичное ополаскивание: Промойте ягоды под проточной водой.

Замачивание: Поместите клубнику в специальный раствор на 10–15 минут.

Пропорция: 1 столовая ложка соды или уксуса на 1 литр воды.

Финишная очистка: После замачивания еще раз тщательно промойте ягоды чистой водой.

Сода эффективно удаляет загрязнения, которые не растворяются водой, а уксус помогает бороться с бактериями и микроорганизмами.

Ситуация на рынках: сезон 2026

В южных регионах сезон уже в разгаре. На рынках Ташкента первая клубника продается в широком ценовом диапазоне — от 70 тысяч до 350 тысяч сумов (примерно от 440 до 2200 рублей) за килограмм в зависимости от размера и сорта. Специалисты призывают не терять бдительность при покупке ранних ягод и уделять максимум внимания их обработке перед подачей на стол.