На Солнце произошли две сильные вспышки

На Солнце 25 апреля произошли сразу две мощные вспышки класса М. Как следует из данных Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, первая была зафиксирована в 10:59 по московскому времени и получила уровень М1.3, вторая произошла в 17:30 и была оценена как М1.1.

Помимо этих событий, в течение суток астрономы зарегистрировали еще 11 более слабых вспышек класса С. Такой всплеск активности произошел вскоре после более редких и сильных процессов: накануне на Солнце впервые за два с половиной месяца наблюдались две вспышки максимального класса Х.

При этом, как отмечали специалисты, плазма, выброшенная во время предыдущих мощных вспышек, прошла мимо Земли и заметного влияния на нее не оказала. Сейчас ученые продолжают наблюдать за состоянием солнечной активности.

