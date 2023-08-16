Почти семьдесят глэмпингов открыты в Московской области

Московская область является одним из лидеров в России в направлении глэмпинг-туризма, на территории региона работают более 65 глэмпингов. Об этом сообщили в областном Минкульттуризме.

«Очень важно, что все они высокого качества, для максимально комфортного пребывания гостей нашего региона. В рамках конкурсного отбора на создание модульных некапитальных средств размещения в перечень поддержанных Минэкономразвития России вошло 9 инвестиционных проектов от Московской области. Реализация новых объектов запланирована на 2023–2024 годы», — сообщил первый замминистра культуры и туризма региона Алексей Шимко.

По его словам, в этом году из федерального и регионального бюджетов выделили 424,4 миллиона рублей на развитие данного направления, на 2024 год — 173,1 миллиона рублей. На эти средства в регионе планируют построить более 370 модулей. Отметим, что глэмпинги в Подмосковье оборудованы всем необходимым для проживания. Это могут быть модульные дома, палатки, типи, сферы, домики на деревьях или не только.