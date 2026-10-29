Газировка и зубы: советы стоматолога, как снизить вред

Врач Давидян: газировку следует пить через трубочку, чтобы сохранить эмаль

Здоровье

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Евгения Гавриленко]

Стоматолог Арам Давидян рассказал, как снизить вред для эмали, если в рационе есть кислые и сладкие напитки. Сильнее всего разрушают эмаль энергетики, газировки, вода с лимоном, изотоники и алкоголь, пишет «Газета.ru».

Чтобы уменьшить воздействие, врач советует пить такие напитки через трубочку — так снижается контакт с передними зубами, хотя полной защиты это не дает. Лучше употреблять их во время еды, не растягивая на несколько часов, а после — прополоскать рот обычной водой.

Важно не чистить зубы сразу после кислого напитка: кислота временно делает эмаль уязвимой, и щетка может усилить ее износ. Оптимально подождать около часа. Для утоления жажды лучше выбирать обычную воду — негазированную либо газированную без добавок; чай и кофе без сахара обычно куда менее агрессивны для зубов, чем прохладительные кислые напитки.

Эрозия эмали развивается постепенно и не всегда сопровождается болью. Первые признаки — потеря блеска, повышенная чувствительность к холодному или кислому, затем меняется форма и прозрачность режущих краев. Поэтому стоит внимательно относиться не только к еде, но и к напиткам в течение дня: порой отказ от одной привычки заметно снижает риск дальнейшего разрушения эмали.

Читайте также

Питание в детстве и долголетие: выводы эксперта

Питание в детстве и долголетие: выводы эксперта

Стоматолог Давидян назвал самые опасные для зубов напитки

Ученые доказали: гладить кошку полезно и человеку, и животному

Ученые доказали: гладить кошку полезно и человеку, и животному

«Сахар — в 4 раза выше нормы ВОЗ»: Мурашко указал на проблемы в питании россиян

«Сахар — в 4 раза выше нормы ВОЗ»: Мурашко указал на проблемы в питании россиян

Врач Гимарайнш назвал неочевидные причины высокого холестерина

Вирус Коксаки: врач рассказал, чем он опасен для детей

Вирус Коксаки: врач рассказал, чем он опасен для детей

«Возрастные изменения продолжаются». Когда нужен повторный лифтинг?

«Возрастные изменения продолжаются». Когда нужен повторный лифтинг?

Сухость, жжение и кровь из носа: как назальные спреи лишают способности дышать самостоятельно

Сухость, жжение и кровь из носа: как назальные спреи лишают способности дышать самостоятельно

Невролог Горожанина назвала неожиданный фактор долголетия

Терапевт Савченкова-Белятко предупредила о позе для сна, портящей кожу

Терапевт Савченкова-Белятко предупредила о позе для сна, портящей кожу

Врач назвала оптимальную частоту тренировок для здорового человека

Врач назвала оптимальную частоту тренировок для здорового человека

Малышева назвала норму семечек в день и объяснила, почему их не стоит бояться

Добавьте mosregtoday.ru в избранное