Газировка и зубы: советы стоматолога, как снизить вред

Стоматолог Арам Давидян рассказал, как снизить вред для эмали, если в рационе есть кислые и сладкие напитки. Сильнее всего разрушают эмаль энергетики, газировки, вода с лимоном, изотоники и алкоголь, пишет « Газета.ru ».

Чтобы уменьшить воздействие, врач советует пить такие напитки через трубочку — так снижается контакт с передними зубами, хотя полной защиты это не дает. Лучше употреблять их во время еды, не растягивая на несколько часов, а после — прополоскать рот обычной водой.

Важно не чистить зубы сразу после кислого напитка: кислота временно делает эмаль уязвимой, и щетка может усилить ее износ. Оптимально подождать около часа. Для утоления жажды лучше выбирать обычную воду — негазированную либо газированную без добавок; чай и кофе без сахара обычно куда менее агрессивны для зубов, чем прохладительные кислые напитки.

Эрозия эмали развивается постепенно и не всегда сопровождается болью. Первые признаки — потеря блеска, повышенная чувствительность к холодному или кислому, затем меняется форма и прозрачность режущих краев. Поэтому стоит внимательно относиться не только к еде, но и к напиткам в течение дня: порой отказ от одной привычки заметно снижает риск дальнейшего разрушения эмали.