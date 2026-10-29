Ограничения в небе: аэропорты работают в особом режиме

Росавиация: аэропорты Внуково и Домодедово работают в особом режиме

Безопасность

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Дарина Левкина]

Аэропорты Внуково и Домодедово сейчас обслуживают рейсы — но только по согласованию с уполномоченными органами. Об этом сообщила Росавиация.

Причина — корректировка параметров временных ограничений на использование воздушного пространства в районе этих авиагаваней. Это значит, что прием и отправка воздушных судов проходят в особом режиме: каждый рейс согласовывается отдельно.

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