Ограничения в небе: аэропорты работают в особом режиме
Росавиация: аэропорты Внуково и Домодедово работают в особом режиме
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Дарина Левкина]
Аэропорты Внуково и Домодедово сейчас обслуживают рейсы — но только по согласованию с уполномоченными органами. Об этом сообщила Росавиация.
Причина — корректировка параметров временных ограничений на использование воздушного пространства в районе этих авиагаваней. Это значит, что прием и отправка воздушных судов проходят в особом режиме: каждый рейс согласовывается отдельно.