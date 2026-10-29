Рыба ниже нормы и подмена вида: итоги проверки консервов

Роскачество: в консервах из скумбрии нашли нарушения у 15 марок

Здоровье

Роскачество провело исследование консервов из скумбрии с добавлением масла — была изучена продукция 37 торговых марок. Главный итог: все образцы безопасны — в них не нашли микробиологических нарушений, токсичных элементов, гистамина, а также проблем со стерильностью, пишет РИА Новости.

При этом обязательные требования нарушили 15 марок. Основные проблемы — недостаточное содержание рыбы в банке (ниже положенных 50%) в консервах «Каждый день», «Посейдон», «Хозяин Балтики», Aro; расхождения заявленной и фактической массовой доли рыбы — у четырех производителей. В консервах «Морские традиции» и «Морское содружество» выявили подмену вида скумбрии, в «Онежских деликатесах» не указали зоологическое наименование рыбы, а показатели белка и жира не соответствовали заявленным. У шести марок содержание соли вышло за пределы ГОСТа. Кроме того, у отдельных образцов отмечены недостатки по органолептике: жесткие кости, суховатая консистенция, слабый привкус горечи.

Консервы 12 марок — в том числе «Азбука моря», «Барс», «Главпродукт», «Доброфлот» — соответствуют не только обязательным, но и опережающим требованиям Роскачества и могут претендовать на российский Знак качества. Еще 10 марок отвечают базовым нормам законодательства, но не дотягивают до повышенного стандарта организации.

Роскачество направило сведения о нарушениях в надзорные органы, торговые сети и производителям. Так, сеть «Глобус» сняла с продажи продукцию марок Globus и «Морской котик», а ряд производителей начали внутренние расследования и работу по устранению недочетов.

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