В Новосибирске создали спиртовой препарат против аритмии

В НМИЦ им. Мешалкина в Новосибирске разработали препарат для лечения нарушений ритма сердца — он основан на комбинации этилового и изобутилового спиртов с добавлением стабилизатора дисульфирама, сообщает ТАСС .

Лекарство планируют вводить в коронарный синус (самую крупную вену сердца) с помощью специального баллонного катетера — аналогично процедурам при коронарографии или стентировании.

По словам специалистов центра, среди пациентов с аритмией немало тех, кому не помогают стандартные методы — медикаментозная терапия и катетерная аблация, из‑за чего требуются повторные операции. Новый препарат призван стать альтернативным решением: комбинация спиртов дает выраженный локальный эффект, повреждая ткани, ответственные за аритмию.

Ученые уже завершили доклинические испытания на животных и наработали первую партию лекарства в GMP‑лаборатории на базе СибГМУ, а также подали в Минздрав заявку на разрешение первой фазы клинических испытаний — их старт запланирован ориентировочно на середину ноября. Пациенты для участия уже отобраны.

Важное преимущество разработки — стоимость: препарат оценивается примерно в ₽15 тыс., тогда как существующие в аритмологии решения могут стоить до ₽300 тыс. В НМИЦ им. Мешалкина рассчитывают вывести лекарство на рынок в 2029–2030 годах.