Поддержавший Долину продюсер рассказал, как его семья лишилась квартиры из-за мошенников

Известный музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, поддержавший народную артистку РФ Ларису Долину в истории с мошенниками, раскрыл детали давней трагической истории, связанной с его первой семьей.

В интервью интернет-изданию «Абзац» Пригожин рассказал, как аферисты, действовавшие под прикрытием микрофинансовой организации, путем подлога документов отобрали у его бывшей жены квартиру.

«Пришла микрозаймовая организация, развела тещу и бывшую жену и без их присутствия, без документов, без всего переписала жилье на себя. На Покровке, 38 отняли жилье у детей», — заявил продюсер.

Несмотря на многолетние попытки вернуть жилье через правоохранительные органы, добиться справедливости не удалось. Семья Пригожина до сих пор вынуждена снимать жилье, в то время как сами аферисты остаются на свободе и не понесли никакого наказания.

Продюсер признался, что лично не вмешивался в процесс из-за сложных отношений с бывшей женой и тещей. При этом он отметил, что это не уменьшает его разочарования системой, которая не смогла защитить его близких.

Пригожин подчеркнул, что справедливость должна быть доступна для всех, независимо от известности и публичности пострадавшей стороны.

