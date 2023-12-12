Подмосковье отметили в нескольких номинациях туристической премии «Russian Traveler Awards»

«Второй год подряд подмосковные проекты отмечают на премии «Russian Traveler Awards». В этом году Министерство культуры и туризма Московской области удостоено диплома в специальной номинации «За развитие культурного кода»», — отметила Каклюгина.

Кроме того, по ее словам, проект «Коломна — Зарайск: древние кремли и гастрономические радости» занял второе место в номинации «Экскурсионный туристический маршрут», Коломенский калач занял второе место по итогам голосования за «Национальное блюдо/Продукт». Отметим, что премию Russian Traveler Awards организовал журнал Russian Traveler, она направлена на повышение туристической привлекательности российских регионов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что в регионе должны сделать все, чтобы гости в новогодние каникулы чувствовали заботу.