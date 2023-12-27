Подмосковье вошло в тройку регионов-лидеров по итогам всероссийских спартакиад

Подмосковье вошло в тройку лучших регионов страны по итогам всероссийских спартакиад. Награды за призовые места подмосковных сборных получил министр физической культуры и спорта региона Дмитрий Абаренов, сообщила пресс-служба ведомства.

Церемония награждения состоялась в министерстве спорта России. Глава Минспорта Подмосковья Дмитрий Абаренов поздравил сборные региона с достойными результатами на четвертой зимней Спартакиаде молодежи России и на Всероссийской летней спартакиаде инвалидов.

Напомним, на спартакиаде молодежи Подмосковья заняло третье место в общем зачете в группе регионов с населением свыше двух миллионов человек. Сборная региона завоевала тридцать шесть золотых, одиннадцать серебряных и тринадцать бронзовых медалей.

На спартакиаде инвалидов команда Московской области впервые вошла в тройку призеров. На счету подмосковных спортсменов пятьдесят девять золотых, сорок четыре серебряных и сорок бронзовых медалей.

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