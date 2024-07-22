Подмосковная команда выиграла Кубок футбольных мам в Коломне

Команда «Зоркий Красногорк» стала победителем турнира «Кубок футбольных мам», который прошел стадионе «Труд» в Коломне. Об этом сообщает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Отмечается, что всего в соревнованиях приняли участие представители Москвы, Красногорска, Лосино-Петровского, Брянска, а также дебютанты Кубка — коллективы из Раменского и Шатуры.

Подмосковная команда футбольных мам «Зоркий Красногорск» стала победителем турнира в категории «Золотой кубок». Серебряными призерами в этой категории стали представительницы «ФМ Брянск», а «бронзу» завоевали спортсменки коллектива «Мамы Лос-Петрос» из Лосино-Петровского. Кроме того, команда Раменского городского округа «Рам Мамы» стала обладателем «Кубка Надежды».

«Кубок футбольных мам» в городском округе Коломна состоялся в минувшую субботу в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».