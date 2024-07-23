Подмосковная молодежь отправилась в Крым на фестиваль «Таврида.АРТ»

«В этом году в нее вошли более 240 самых активных ребят со всего региона — молодых творцов в области музыки, танца, живописи, театра, компьютерных технологий, медиа и т. д. Участников фестиваля ждут три насыщенных дня — увлекательные мастер-классы, яркие шоу с участием звезд, демонстрация достижений науки и искусства, показ работ современных художников, дизайнеров и модельеров, премьеры кино и театральных постановок», - рассказала глава ведомства Екатерина Швелидзе.