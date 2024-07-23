Подмосковная молодежь отправилась в Крым на фестиваль «Таврида.АРТ»
Фото: [Министерство информации и молодежной политики МО]
Делегация Подмосковья отправилась в Крым на Фестиваль молодого многонационального искусства «Таврида.АРТ». Об этом сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
«В этом году в нее вошли более 240 самых активных ребят со всего региона — молодых творцов в области музыки, танца, живописи, театра, компьютерных технологий, медиа и т. д. Участников фестиваля ждут три насыщенных дня — увлекательные мастер-классы, яркие шоу с участием звезд, демонстрация достижений науки и искусства, показ работ современных художников, дизайнеров и модельеров, премьеры кино и театральных постановок», - рассказала глава ведомства Екатерина Швелидзе.
Также в рамках фестиваля пройдет выставка регионов «АРТ-ЭКСПО». Тема подмосковного стенда в этом году — «Подмосковье — это любовь». На стенде можно будет попробовать продукцию областных производителей, посетить лекции и мастер-классы.
«Уверена, ребята весело, а главное, с пользой проведут это время. Желаю удачи!» - добавила Швелидзе.