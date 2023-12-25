Подмосковная регбистка признана лучшим игроком года в России

Уходящий год стал очень удачным в начинающейся карьере 17-летней спортсменки. В составе сборной Московской области Полина Сильченкова выиграла первенство России среди юниорок до 19 лет. Она также дебютировала за команду областного Училища олимпийского резерва (городской округ Щелково) с которой стала призером двух туров федеральной лиги по регби-7.