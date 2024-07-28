Подмосковная спортсменка одержала победу на Первенстве России по спортивному ориентированию
Фото: [Пресс-служба администрации городского округа Истра]
Елизавета Огрызкова, спортсменка из городского округа Истра, первая принесла медаль Первенства России по спортивному ориентированию в копилку Истринских ориентировщиков за всю историю развития этого вида спорта в округе. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.
Известно, что Елизавета завоевала бронзовую медаль в кросс-эстафете в женской возрастной группе до 15 лет. Примечательно, что в этом году девушка уже становилась победительницей Всероссийских соревнований по спортивному туризму. Елизавета также является неоднократным победителем и призером областных первенств — в этом году 8 медалей, 2 из которых — золотые.
«Наша спортсменка прошла отбор на первенство России в Томске, где выступали сильнейшие ориентировщицы ее возраста. На личной дистанции была четвертой, а в двухэтапной эстафете вырвали на финише бронзу у двух сильнейших команд — Москвы и Челябинска, уступив лишь Владимиру и Санкт-Петербургу. Елизавета выполнила норматив и попала в список кандидатов в сборную России в своем возрасте», подчеркнули в пресс-службе администрации.