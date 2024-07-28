Подмосковная спортсменка одержала победу на Первенстве России по спортивному ориентированию

«Наша спортсменка прошла отбор на первенство России в Томске, где выступали сильнейшие ориентировщицы ее возраста. На личной дистанции была четвертой, а в двухэтапной эстафете вырвали на финише бронзу у двух сильнейших команд — Москвы и Челябинска, уступив лишь Владимиру и Санкт-Петербургу. Елизавета выполнила норматив и попала в список кандидатов в сборную России в своем возрасте», подчеркнули в пресс-службе администрации.