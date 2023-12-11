Подмосковная спортсменка стала участницей первого в истории боя на льду

Участницей первого в истории боя на льду в перчатках 4 унции среди женщин стала Валентина Каримова из подмосковного Чехова. Об этом сообщили в областном Минспорте.

В ведомстве уточнили, что она приняла участие в открытом международном турнире «За Родину» по боям на льду. Ее соперницей стала московская спортсменка Виоллета Овчинникова. В этот же день прошли состязания среди мужчин, от Подмосковья участие приняли боксеры Кирилл Круглов из Мытищ и Никита Ануфриенко из Электростали. Оба спортсмена одержали победу в своих поединках. Отметим, что турнир проходил сегодня в Москве на Ледовой арене стадиона «Динамо» имени Льва Яшина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.