Подмосковному актеру присвоено звание заслуженного артиста России

Лауреат международного театрального фестиваля «Золотой конек» и заслуженный артист Московской области не скрывает радости. Александр Едуков благодарен, прежде всего, коллегам по театру, ведь артист работает на сцене не один, это командный труд. В театре стало трое заслуженных артистов России, и это очень отрадно.

Театр кукол «Огниво» носит имя своего основателя Станислава Железкина. Как отметил нынешний руководитель творческого коллектива Алексей Гущук, присвоение высокого звания стало большим подарком, как для театра, так и для всего городского округа Мытищи.