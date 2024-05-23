Подмосковную гжель представили на выставке в Харбине

Подмосковное объединение «Гжель» представило свою продукцию на восьмом Российско-Китайском ЭКСПО в Харбине. Об этом рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

В рамках мероприятия предприятие из Раменского было представлено торговым домом «Кузнецовский фарфор». В ближайшее время завершится его официальная регистрация, что позволит представлять продукцию на популярных платформах онлайн-торговли Китая Tao Bao, Tmall и JD.

Подмосковное предприятие презентовало на выставке традиционные изделия, а также премиальные коллекции из костяного фарфора. Они заинтересовали китайских предпринимателей. В результате были достигнуты договоренности с двумя крупными дистрибьюторами. Один из них представляет магазины фарфора и туристические торговые точки. До конца месяца планируется отправить в Харбин первую партию продукции.