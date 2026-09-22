«Мы просто стали жить дольше»: Онищенко объяснил рост случаев деменции в России

Рост числа случаев деменции среди россиян связан в том числе с увеличением продолжительности жизни и расширением возможностей диагностики когнитивных нарушений. Об этом ТАСС сообщил эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

По словам специалиста, статистика формируется под влиянием двух факторов. Первый касается диагностики: нарушения, которые ранее могли оставаться незамеченными, сегодня выявляются эффективнее. Второй фактор связан с возрастной структурой населения. Чем дольше живет человек, тем выше вероятность столкновения с возрастными изменениями со стороны сердечно-сосудистой и эндокринной систем, а также когнитивной сферы. Как следствие, число людей, замечающих симптомы деменции у себя или близких, может расти.

При этом академик призвал не воспринимать увеличение таких случаев как повод для паники. По его словам, ключевое значение имеет профилактика заболевания.

Ранее сообщалось о том, что Онищенко рассказал, какую нагрузку выдержит школьник.