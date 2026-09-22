«Последние несколько дней меньше»: священник заметил перемены после прибытия мощей в Севастополь

Интенсивность дневных налетов беспилотников на Севастополь снизилась после прибытия мощей святого благоверного великого князя Дмитрия Донского. Об этом РИА Новости рассказал благочинный Свято-Владимирского Херсонесского монастыря архимандрит Силуан (Пасенко).

По словам священнослужителя, в последние несколько дней в городе стало фиксироваться меньше налетов БПЛА и связанных с ними тревог. При этом он отметил, что к возможной связи этих событий с прибытием святыни следует относиться осторожно.

Ковчег с мощами Дмитрия Донского доставили в Свято-Владимирский собор в Херсонесе вечером 17 сентября. Верующие могли поклониться святыне 18 и 19 сентября, после чего ковчег вывезли из Севастополя.

В июле специалисты открыли саркофаг Дмитрия Донского в Архангельском соборе Московского Кремля. Проведенные исследования подтвердили принадлежность останков святому князю.

18 августа у мощей Дмитрия Донского патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил молебен. Через два дня в Архангельском соборе у святыни побывал президент России Владимир Путин.

В РПЦ сообщали, что несколько свободно расположенных в саркофаге фрагментов мощей были помещены в специальные ковчеги для поклонения верующих.