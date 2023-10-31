Подмосковные боксеры отлично выступили на всероссийском турнире

В Москве состоялся юношеский боксерский турнир памяти призера чемпионатов мира и Европы Олега Каратаева. По его итогам 12 медалей оказалось в копилке подмосковных спортсменов.

Как информирует пресс-служба регионального Минспорта, золото завоевали Виктория Климова, Кристина Невмянова (обе - Домодедово), Валерия Ветохина, Кирилл Торопцев (оба -Ивантеевка), Игорь Баранов (Можайск), Давид Чайков (Химки). Отметим, Климова и Невмянова признаны лучшими боксерами турнира и отмечены индивидуальными подарками.

Всего на ринг выходили 230 боксеров из семи регионов.