Массовый таран в Аше: 15 раз штрафованный водитель разбился насмерть
«74.ру»: 15 раз штрафованный водитель разбился насмерть в Аше
В городе Аша Челябинской области произошло смертельное массовое ДТП с участием пяти автомобилей. 20-летний водитель ВАЗ-2112 на высокой скорости задел попутную Lada Priora, съехал с дороги, протаранил четыре припаркованные машины и перевернулся. В результате аварии виновник и его 20-летняя пассажирка скончались на месте. По данным региональной Госавтоинспекции, погибший за два года вождения 15 раз привлекался к ответственности за нарушения ПДД, пишет 74.ру.
Хроника аварии и статистика нарушений
- Время и место ЧП: 20 октября 2026 года, 00:50, город Аша (Челябинская область).
- Участники ДТП: ВАЗ-2112, Lada Priora и четыре припаркованных автомобиля.
- Механизм аварии: водитель ВАЗ-2112 превысил скорость при обгоне, задел по касательной Lada Priora, вылетел с проезжей части, врезался в стоящие авто и опрокинулся.
- Жертвы: 20-летний водитель ВАЗа и его 20-летняя пассажирка (гибель на месте).
- Бэкграунд виновника: стаж с 2024 года, 15 административных штрафов за нарушения правил дорожного движения.
- Региональный контекст: Госавтоинспекция отмечала аналогичные резонансные ДТП с участием молодых водителей в регионе летом 2026 года в Пластовском районе и с участием Volkswagen Polo.