Массовый таран в Аше: 15 раз штрафованный водитель разбился насмерть

В городе Аша Челябинской области произошло смертельное массовое ДТП с участием пяти автомобилей. 20-летний водитель ВАЗ-2112 на высокой скорости задел попутную Lada Priora, съехал с дороги, протаранил четыре припаркованные машины и перевернулся. В результате аварии виновник и его 20-летняя пассажирка скончались на месте. По данным региональной Госавтоинспекции, погибший за два года вождения 15 раз привлекался к ответственности за нарушения ПДД, пишет 74.ру.