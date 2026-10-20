Массовый таран в Аше: 15 раз штрафованный водитель разбился насмерть

«74.ру»: 15 раз штрафованный водитель разбился насмерть в Аше

Общество

В городе Аша Челябинской области произошло смертельное массовое ДТП с участием пяти автомобилей. 20-летний водитель ВАЗ-2112 на высокой скорости задел попутную Lada Priora, съехал с дороги, протаранил четыре припаркованные машины и перевернулся. В результате аварии виновник и его 20-летняя пассажирка скончались на месте. По данным региональной Госавтоинспекции, погибший за два года вождения 15 раз привлекался к ответственности за нарушения ПДД, пишет 74.ру.

Хроника аварии и статистика нарушений

  • Время и место ЧП: 20 октября 2026 года, 00:50, город Аша (Челябинская область).
  • Участники ДТП: ВАЗ-2112, Lada Priora и четыре припаркованных автомобиля.
  • Механизм аварии: водитель ВАЗ-2112 превысил скорость при обгоне, задел по касательной Lada Priora, вылетел с проезжей части, врезался в стоящие авто и опрокинулся.
  • Жертвы: 20-летний водитель ВАЗа и его 20-летняя пассажирка (гибель на месте).
  • Бэкграунд виновника: стаж с 2024 года, 15 административных штрафов за нарушения правил дорожного движения.
  • Региональный контекст: Госавтоинспекция отмечала аналогичные резонансные ДТП с участием молодых водителей в регионе летом 2026 года в Пластовском районе и с участием Volkswagen Polo.

Читайте также

Город на 400 тысяч жителей под угрозой: почему застопорился проект Кремниевой долины

Смерть мастера и сменщики: кто достраивал Rolls-Royce после гибели легендарного дизайнера

Юные королевцы принимают участие в военно-патриотических сборах «Первый рубеж»

Юные королевцы принимают участие в военно-патриотических сборах «Первый рубеж»

Воспитателя отправили в СИЗО за жестокое избиение детей

Воспитателя отправили в СИЗО за жестокое избиение детей

Атмосферный 1.6 против турбо 1.5: какой двигатель проще довести до 300 тысяч км

Потеряли паспорт? Эксперт раскрыл последовательные шаги по восстановлению документа

Потеряли паспорт? Эксперт раскрыл последовательные шаги по восстановлению документа

«Мы увидим резкие изменения». Гейтс предупредил о сюрпризах от ИИ

«Мы увидим резкие изменения». Гейтс предупредил о сюрпризах от ИИ

Пули полицейских: детали инцидента, спровоцировавшего бунт на улицах Маврикия

Вердикт вступил в силу: депутат Бойченко окончательно потерял кресло в парламенте

Новая станция на карте Петербурга: где зарезервировали место для «Фарфоровской»

В России запустили в работу Службу поддержки Росмолодежь.Гранты

В России запустили в работу Службу поддержки Росмолодежь.Гранты

Больницы Зарайска пополнились книгами благодаря инициативной жительнице

Больницы Зарайска пополнились книгами благодаря инициативной жительнице

Добавьте mosregtoday.ru в избранное