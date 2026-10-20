Европа и Северная Америка могут быть связаны под океаном: это меняет представление о количестве континентов на Земле

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Фото: [Медиасток.рф]

Привычное представление о семи континентах может оказаться слишком упрощенным: геологи предполагают, что Европа и Северная Америка разделились не так однозначно, как считалось раньше, пишет Geekspin со ссылкой на исследование в Gondwana Research. Под Северной Атлантикой могли сохраниться участки континентальной коры, связывающие регионы по обе стороны океана.

Команда Джордана Петина из Университета Дерби изучала Исландию и Гренландско-Исландско-Фарерский хребет. По их версии, эти районы могут содержать фрагменты материковой коры, которые остались после растяжения и разлома древнего континента.

Похожие признаки исследователи обнаружили в проливе Дэвиса между Гренландией и Канадой. Там находится необычно толстый участок коры — до 30 км, что значительно больше типичной океанической коры. Геологи предполагают, что это может быть частично отделившийся фрагмент континента.

Для реконструкции использовали данные о гравитации, толщине земной коры и сейсмические измерения. Результаты показывают, что раскол континентов может происходить гораздо сложнее, чем простое образование четкой океанической границы.

При этом работа не доказывает, что Землю теперь следует официально считать планетой с шестью континентами. Авторы предлагают новую интерпретацию геологии Северной Атлантики, которую еще предстоит проверить анализом пород и дополнительным моделированием.

иностранная пресса

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