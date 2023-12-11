Подмосковные фехтовальщики завоевали восемь медалей на первенстве страны

Сборная Подмосковья по фехтованию завоевала восемь медалей на первенстве России среди юношей и девушек.

Так, подмосковные спортсмены выиграли две золотые, две серебряные и четыре бронзовые медали. Об этом сообщила пресс-служба областного министерства физической культуры и спорта.

Золото сборной в командных соревнованиях по фехтованию на шпагах среди девушек до пятнадцати лет принесли Арина Тешева из Дубны, Виктория Раменскова из Бронниц, Лина Кашенцева из Звенигорода и София Аверченкова из Химок. Награды высшей пробы также удостоился Аркадий Кардава. Он выступал в личных соревнованиях по фехтованию на шпагах среди юношей до пятнадцати лет.

На втором месте в состязаниях на шпагах среди девушек до пятнадцати лет расположился квартет шпажисток, куда вошли Эвелина Никитюк из Долгопрудного, Анна Микелова из Дубны, Снежана Каменская из Воскресенска и Мария Долгополова из Звенигорода. Еще одно серебро сборной принес Владислав Стародубцев. Саблист занял второе место в индивидуальном зачете.

Третье место в личных соревнованиях среди шпажисток до пятнадцати лет заняли Мария Долгополова и Полина Валикова из Химок. Еще две бронзы принесла юношеская сборная Подмосковья в командных соревнованиях по фехтованию на шпагах и фехтованию на саблях.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что школьники из Долгопрудного стали победителями естественно-научной олимпиады в Бангкоке.