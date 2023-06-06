Гребцы из Подмосковья в составе сборной РФ получили 22 медали на международной регате

Фото: [ Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта, ГБУ ДО МО «СШОР по летним видам спорта», МБУ ФСО «СШОР» ]

Подмосковные гребцы в составе российской сборной получили двадцать две медали на международном соревновании – Большой Московской регате. Состязание провели уже в 62-й раз.

Так, спортсмены из Подмосковья помогли команде завоевать семь золотых медалей, шесть серебряных и девять бронзовых, передает пресс-служба Минспорта региона.

При этом Мария Жовнер получила сразу три медали – две золотые награды в «двойке парной 2000 метров» и «четверке парной 2000 метров», а также бронзу в одиночном заезде на 2000 метров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев дал поручение продолжить развивать спорт в регионе.