Любителям импортного крепкого алкоголя стоит приготовиться к росту цен на полках магазинов к зимним праздникам. Государство решило поднять тарифы на ввоз спиртного из ряда зарубежных государств. Теперь импортерам придется отдавать в казну 35% от стоимости партии, хотя раньше планка держалась на уровне 20%. Одновременно с этим вырос и порог минимального сбора — с 3 до 5 евро за литр. О том, как это отразится на кошельках покупателей, сообщил rosbalt.ru.

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Сроки введения и рыночные ожидания

Новые расценки начнут применять с 11 ноября 2026 года, и они будут актуальны вплоть до последнего дня 2027-го. Основной удар придется по зарубежным брендам. Впрочем, игроки рынка не исключают, что вслед за импортом подтянут цены и отечественные заводы. При этом сплошного удорожания не случится: стоимость бутылки будет зависеть от того, откуда привезли товар, насколько велика была партия, какие остатки лежат на складе и какую наценку закладывает продавец.

Почему это пошлины, а не акцизы

Важно разграничивать понятия: в данном случае речь идет о таможенном сборе, который платят при пересечении границы. Акциз же является самостоятельным налогом. Поэтому называть новые правила (35% и 5 евро за литр) акцизом — ошибка. Мера затронет ввоз крепкого спиртного только из конкретного списка стран, а не весь ассортимент на прилавках.

Ориентиры по ценам

Глава аналитической группы «Алкоэксперт» Юрий Юдич привел примерные расчеты на базе ассортимента одной из сети магазинов, осуществляющих деятельность на территории РФ. По его словам, Red Label может подорожать примерно на ₽300, Jack Daniel’s — ориентировочно на ₽400, Chivas Regal — примерно на ₽300. Это лишь прогноз, а не утвержденный прайс: фактическая стоимость будет зависеть от объема тары, конкретной версии напитка и действующих скидок.

Стоит ли уже сейчас покупать алкоголь к праздникам, эксперты ответить не могут.

«Практичный вариант — заранее определить нужное количество и предельный бюджет. Затем сравнить одинаковый напиток в одинаковом объеме у нескольких легальных продавцов. Так проще отличить реальную скидку от привлекательного ценника на бутылку меньшего размера», — сообщил rosbalt.ru.

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