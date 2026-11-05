Премьера Volvo: флагман VNX рассчитан на автопоезда массой до 91 тонны

ЗР: Volvo представила «самый прочный и безопасный грузовик» в истории

Общество

Компания Volvo Trucks вывела на рынок полностью новый тяжелый грузовик Volvo VNX, спроектированный с нуля под эксплуатацию в сложных условиях Северной Америки. Модель стала третьей премиальной новинкой бренда за последние 3 года после запусков VNL и VNR. Автомобиль предназначен для строительной, лесозаготовительной и сельскохозяйственной отраслей, а также для магистральной перевозки сверхтяжелых грузов. Президент Volvo Trucks North America Питер Ворхув назвал VNX «самым прочным, безопасным и выносливым грузовиком для специальных задач» за всю историю марки. Об этом пишет журнал «За рулем».

Все версии модели оснащаются турбодизельным двигателем Volvo D13 мощностью 540 л. с. и крутящим моментом 2600 Нм. Рама машины выполнена из высокопрочной термообработанной стали. Расчетная полная масса автопоезда составляет 73 тонны, однако при согласовании с производителем максимальный показатель может достигать 91 тонны. Одной из главных технологических фишек стала система Remote Steer, позволяющая оператору управлять движением грузовика снаружи на скорости до 8 км/ч, что оптимизирует работу бетономешалок, автокранов и спецтехники в ограниченном пространстве.

Производитель предложит новинку в 3 исполнениях: с короткой дневной кабиной, с компактным спальным отсеком и с 160-сантиметровым полноценным спальником. Первые 2 варианта будут поставляться как в виде тягачей, так и в формате шасси, тогда как топовая версия со спальным блоком выйдет исключительно как тягач.

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