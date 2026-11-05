Пластиковые балконы и яркие цвета фасадов хотят запретить в Самаре

В Самаре обсуждают новые правила застройки, которые серьезно ограничат внешний вид новых зданий. Главные изменения касаются цветов и материалов: чиновники хотят убрать с улиц пластик и кричащие оттенки, сообщил volga.news.

Согласно проекту, фасады будут подбирать по международной системе RAL, учитывая окружение. Под запрет попадают отдельные оттенки желтого, оранжевого, красного, фиолетового, синего, зеленого, черного и розового. Также нельзя будет использовать хаотичные цветовые пятна, градиенты и тонированное стекло в насыщенных тонах.

«Для отделки фасада ОКС применяется один основной цвет, занимающий большую часть, и не более двух дополнительных цветов. Акцентные цвета используются локально для архитектурных и конструктивных элементов. Допускается применение монохромного цветового фасадного решения и остекление с нейтральной тонировкой», — говорится в проекте.

В историческом центре разрешат не более трех акцентных цветов, в зоне вдоль магистралей и набережной — не больше двух. В центре города также запретят профлист, асбестоцементные листы, сэндвич-панели, металлический и пластиковый сайдинг, сотовый поликарбонат и самоклеящуюся пленку.

Отдельные требования касаются многоквартирных домов. В частности, запрещено устанавливать глухие пластиковые полотна на балконах и лоджиях, а на лицевых фасадах в зоне АГО-2 их придется остеклять. В отделке нельзя использовать профлист, пластиковый сайдинг, поликарбонат, фанеру и вагонку.

Ранее сообщалось, что активные споры о застройке Соснового бора в Новосибирске перешли в соцсети.