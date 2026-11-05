В Бразилии в футбольном матче был установлен мировой рекорд по красным карточкам

В Бразилии в матче молодежных команд «Уберландия» и «Маморе» в игре полуфинала второго дивизиона чемпионата штата Минас-Жерайс был установлен мировой рекорд по красным карточкам, сообщает CNN.

В компенсированное время при счете 3:1 в пользу «Маморе» футболист побеждавшей команды жестами спровоцировал соперников на массовую потасовку. В драке приняли участие основные и запасные игроки, а также представители обеих команд.

В итоге главный арбитр Фернандо Патрик вписал свое имя в историю, показав 53 красных карточки. Он удалил 43 футболиста, восемь тренеров и двух представителей клубов. Сразу после раздачи наказаний игра была прекращена.

Сообщается, что предыдущий рекорд по количеству удалений составлял 36 человек. Он был установлен в 2011 году во встрече пятого дивизиона чемпионата Аргентины между «Атлетико Клейполе» и «Викториано Аренас».

Ранее итальянский клуб «Комо» установил рекорд Лиги чемпионов, разгромив «Ланс» со счетом 9:1.