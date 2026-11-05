Где зимой в Подмосковье увидеть редких птиц: лучшие места и кого там искать

С наступлением холодов в Подмосковье можно увидеть не только привычных синиц или снегирей. Зимой здесь встречаются совы, редкие виды дятлов, хищные пернатые, а на незамерзающих водоемах остаются водоплавающие. Наиболее интересные локации для наблюдений — рыбхозы и каскады прудов, привлекающие птиц. О том, куда отправиться с биноклем и кого можно встретить в холодный сезон, REGIONS рассказал кандидат биологических наук, орнитолог Евгений Коблик.

Водоемы и рыбхозы

Эксперт рекомендует присмотреться к Латышино, Виноградово, Нарским прудам и Бисеровскому рыбхозу. Эти места интересны не только в период осенней миграции, но и зимой: часть птиц остается там на холода. Наибольший интерес представляют участки, которые не замерзают даже в сильные морозы. Там можно наблюдать за кряквами, огарями и другими утками.

«Разводные пруды — одни из лучших мест для наблюдений. Там и во время миграции разнообразие птиц повышенное, и зимой можно встретить тех, кто остается на водоемах. Сейчас огари уже зимуют не только в Московском зоопарке, но и на многих городских и подмосковных прудах», — рассказал Коблик.

Нарские пруды в Одинцовском округе служат домом для водоплавающих и околоводных птиц. Бисеровский рыбхоз привлекает бердвотчеров каскадом прудов, которые удобно обходить по дамбам. А в Виноградовской пойме под Воскресенском интересны пойменные водоемы и заболоченные территории.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко ]

Совы, дятлы и хищники

Зимой сов становится проще заметить, чем летом. В Подмосковье остаются ушастая сова, серая неясыть, а также воробьиный и мохноногий сычи. Последние два вида совсем небольшие, поэтому для их поиска понадобится бинокль.

Не менее любопытны дятлы. Орнитолог выделил желну, среднего пестрого, седого, зеленого и трехпалого дятлов. На открытых пространствах можно встретить дневных хищников — ястреба-перепелятника и зимняка. Иногда в регион залетают и северные гости, например щур или белокрылый клест.

«Дятлов зимой видно лучше, чем летом, когда деревья покрыты листвой. А совы вообще всегда интересны для наблюдений. Из хищников на полях можно встретить зимняка, в лесах — перепелятника. Но появление северных видов зависит от кочевок: сегодня птица есть, а через несколько дней ее уже может не быть», — пояснил Коблик.

Специалист напомнил: в начале зимы состав птиц может меняться, так как после теплой осени часть пернатых задерживается с отлетом. Для наблюдений стоит взять бинокль, тепло одеться и держаться на расстоянии от птиц. Особенно важно не беспокоить сов и не искать их укрытия или гнезда.

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