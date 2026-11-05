Дело о хищении ₽353 млн на стройке пермского зоопарка: суд выносит приговор заочно

Фигурант дела о пропаже бюджетных денег, выделенных на пермский зоопарк, так и не вернулся в Россию. Артему Юрьеву, бывшему коммерческому директору субподрядчика СТУЗ, предъявлены обвинения в хищении ₽353 млн, и сейчас его судьбу решает Ленинский районный суд — но без его участия, сообщил properm.ru.

По данным издания, заседания идут заочно, а вердикт, по словам участников процесса, могут огласить уже до конца года.

Обвинение строит картину так: средства, предназначенные для строительства, уходили под видом оплаты работ, которых на самом деле никто не выполнял. В списке фигурировали операции, не заложенные в проект первой очереди, — в том числе снос зданий, которых никогда не существовало. Схема подкреплялась подписями на ведомостях: бухгалтерия УКС переводила деньги в «РЖДстрой», оттуда они шли в СТУЗ, а Юрьев уже направлял их на счета, не имеющие отношения к стройке.

Сам Юрьев уехал из страны еще в 2019 году, когда только началось расследование. Как отмечает Properm.ru, допросить его следователи не успели — ни в каком процессуальном статусе. Сейчас его интересы в суде защищает адвокат. Государственное обвинение представляют Оксана Костевич и Константин Семенов. Судья завершает изучение доводов следствия.

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