Тренд на аналог: сенсорные экраны в авто уступают место кнопкам

ЗР: КНР с 2027 года обяжет ставить физические кнопки в авто

Общество

Китайские автоконцерны пересматривают концепцию минималистичных интерьеров и постепенно отказываются от полного ухода в сенсорные экраны. В новых моделях автомобилей снова появляются физические переключатели и кнопки. Главными причинами разворота стали повышение безопасности движения и риски обесточивания цифровых систем. Об этом сообщает издание «За рулем».

Одними из первых к механическим клавишам вернулись Chery, BYD и Geely. В частности, в кроссовере Chery Omoda X управление климат-контролем и обдувом сидений снова вынесено на отдельную физическую панель. По заявлению представителей брендов, аналоговые переключатели позволяют выполнять команды вслепую, не отвлекаясь от наблюдения за дорогой.

Параллельно к процессу подключились китайские регуляторы. Министерство промышленности и информатизации КНР (MIIT) разработало нормативы, согласно которым с июля 2027 года все новые автомобили обязаны иметь физические органы управления для систем, отвечающих за безопасность (включая поворотники, переключение передач и управление фарами).

Читайте также

В Иларионов день 3 ноября верующим напомнили о главных запретах праздника

В Иларионов день 3 ноября верующим напомнили о главных запретах праздника

В Подмосковье пройдет конкурс для юных исследователей и изобретателей со всей России

В Подмосковье пройдет конкурс для юных исследователей и изобретателей со всей России

«Тут огромная опасность»: митрополит Тихон предупредил об угрозе ИИ

«Тут огромная опасность»: митрополит Тихон предупредил об угрозе ИИ

Осенняя рыбалка может обернуться трагедией: спасатели дали советы россиянам

Осенняя рыбалка может обернуться трагедией: спасатели дали советы россиянам

Самый масштабный мурал: в Яблоневом сквере Красногорска создают гигантское граффити

Самый масштабный мурал: в Яблоневом сквере Красногорска создают гигантское граффити

«Не успеете — начислят пеню». Россиянам напомнили об уплате налогов до 1 декабря

«Не успеете — начислят пеню». Россиянам напомнили об уплате налогов до 1 декабря

Слово «нишевый» имеет шансы закрепиться в русском языке

Слово «нишевый» имеет шансы закрепиться в русском языке

Акцию, посвященную национальному костюму, проведут для школьников в рамках Года единства народов России

Акцию, посвященную национальному костюму, проведут для школьников в рамках Года единства народов России

«Чистый воздух» и пирамиды: эксперт назвал худшие идеи для вложения ₽50 тысяч

«Чистый воздух» и пирамиды: эксперт назвал худшие идеи для вложения ₽50 тысяч

Захват мобильного банка: как злоумышленники используют тему банкоматов для запугивания

В Ногинске на 70-летний юбилей завода раскрыли секреты производства пломбира для Кремля

В Ногинске на 70-летний юбилей завода раскрыли секреты производства пломбира для Кремля

Пчелы уходят на отдых: пасека «Медушка-Солодушка» в Павловском Посаде готовится к зимовке

Пчелы уходят на отдых: пасека «Медушка-Солодушка» в Павловском Посаде готовится к зимовке

Добавьте mosregtoday.ru в избранное