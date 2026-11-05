Тренд на аналог: сенсорные экраны в авто уступают место кнопкам

Китайские автоконцерны пересматривают концепцию минималистичных интерьеров и постепенно отказываются от полного ухода в сенсорные экраны. В новых моделях автомобилей снова появляются физические переключатели и кнопки. Главными причинами разворота стали повышение безопасности движения и риски обесточивания цифровых систем. Об этом сообщает издание « За рулем ».

Одними из первых к механическим клавишам вернулись Chery, BYD и Geely. В частности, в кроссовере Chery Omoda X управление климат-контролем и обдувом сидений снова вынесено на отдельную физическую панель. По заявлению представителей брендов, аналоговые переключатели позволяют выполнять команды вслепую, не отвлекаясь от наблюдения за дорогой.

Параллельно к процессу подключились китайские регуляторы. Министерство промышленности и информатизации КНР (MIIT) разработало нормативы, согласно которым с июля 2027 года все новые автомобили обязаны иметь физические органы управления для систем, отвечающих за безопасность (включая поворотники, переключение передач и управление фарами).