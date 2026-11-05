Не бросайте диван у бака: в Подмосковье напомнили о штрафах и площадках «Мегабак»

Оставлять старую мебель или вышедшую из строя бытовую техника возле обычных мусорных контейнеров в Подмосковье запрещено. За это предусмотрена административная ответственность. Крупногабаритные отходы следует отвозить на специализированные площадки — например, стать участником проекта «Мегабак», а не через частных перевозчиков из объявлений. Об этом REGIONS рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. Есть и другие легальные способы.

Почему нельзя бросать мебель у бака

Жители по привычке оставляют отслужившие шкафы, диваны и холодильники прямо на площадке у контейнеров, но это нарушает статью 8.2 КоАП РФ.

«Крупногабаритные отходы нельзя оставлять возле обычных контейнеров — для них предусмотрены специальные площадки», — предупредили в Минчистоты региона.

Для граждан штраф составляет от ₽2 тыс. до ₽3 тыс. При повторном нарушении в течение года сумма вырастает до ₽5 тыс. Если неправильное обращение с отходами нанесет вред экологии или приведет к стихийной свалке, наказание ужесточается до ₽15 тыс. За сброс строительного и крупногабаритного мусора с использованием грузовика, прицепа или трактора придется заплатить до ₽50 тыс.

Где принимают бесплатно

Цивилизованно утилизировать отходы помогает региональный проект «Мегабак». По информации министерства, в Подмосковье действуют 54 такие площадки в 46 округах. На 30 из них за сданное вторсырье можно получить денежное вознаграждение.

«Задачи проекта — предотвратить образование стихийных свалок и увеличить долю отходов, направляемых на переработку», — заявили в ведомстве.

На площадках стоят бункеры для крупногабаритных предметов объемом 8 куб. м, отдельные контейнеры для пластика, металла, стекла, бумаги и картона, а также емкости для опасных отходов — покрышек, техники, ртутных ламп, градусников и батареек. Предусмотрены зоны для текстиля, буккроссинга и обмена игрушками. Прием всех этих категорий бесплатный. Найти ближайшую точку можно на интерактивной карте министерства.

«Сюда можно привезти пластик, макулатуру, стекло, металл, электроплаты, пленку, мебель, текстиль, резину, спилы растений, игрушки, книги, батарейки, лампы, а также строительные остатки после ремонта — двери, окна, ламинат, плитку, обои», — перечислили в Минчистоты.

Сколько стоит платный вывоз

Оформить заявку на легальный вывоз ненужных вещей можно через портал Госуслуг. Услуга платная: диван — ₽4 тыс., кровать — ₽3,7 тыс., шкаф — ₽4,5 тыс., холодильник или плита — ₽2,3 тыс. Демонтаж уже включен в стоимость, а оплата производится на месте в день выполнения заказа. Также в регионе работает платное экотакси «Убери» с аналогичными расценками.

«Этот сервис предлагает не только удобный и экологически безопасный вывоз старой мебели и техники на переработку, но и ряд дополнительных услуг, направленных на упрощение жизни горожан. Через экотакси можно также избавиться от макулатуры, шин, одежды и обуви», — отметили в Минчистоты.

Ранее сообщалось, что в Московской области за неделю зафиксировали около 700 случаев сброса отходов вне контейнерных площадок.