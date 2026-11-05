Агент Кучерова признал долю своей вины в срыве переговоров о новом контракте

Агент Кучерова Мильштейн: «Ситуация вышла из-под контроля»

Культура и спорт

Фото: [ХК «Тампа-Бэй Лайтнинг»]

Дэн Мильштейн, агент нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова, высказался о срыве переговоров по новому контракту. Его слова цитирует портал Daily Faceoff.

Агент рассказал, что у него всего были хорошие отношения с генменеджером «Тампы» Жюльеном Брисбуа и высоко оценил его профессионализм.

«Но если оглянуться на минувшее лето, то хотелось бы, чтобы и он, и я поступили немного иначе. На этом, пожалуй, и остановимся. Ситуация вышла из-под контроля настолько, что исправить ее, по всей видимости, уже невозможно. Очень жаль, но после завершения сезона настанет время двигаться дальше», — сказал Мильштейн.

Агент подчеркнул, что Кучерова все в команде любят, у него феноменальные отношения с партнерами и главным тренером Джоном Купером.

Напомним, по окончании сезона у российского форварда заканчивается восьмилетний контракт с кэпхитом $9,5 млн. Представители игрока и клуб не смогли прийти к соглашению о продлении сотрудничества. Если «Тампа» не обменяет Кучерова до дедлайна, летом он выйдет на рынок неограниченно свободных агентов.

Ранее портал «Подмосковье сегодня» оценил варианты дальнейшей карьеры Кучерова.

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