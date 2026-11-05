Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны РФ отразили крупномасштабную атаку украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В период с 20:00 мск 4 ноября по 08:00 мск 5 ноября над территорией России и прилегающими акваториями было перехвачено и уничтожено 496 БПЛА.

Ситуация в Московском регионе и работа ПВО

В число регионов, подвергшихся налету, вошли Москва и Московская область. Часть вражеских аппаратов нейтрализована силами ПВО на подлете к столице и над территорией Подмосковья. Специалисты экстренных служб оперативно прибыли на места падения обломков для обследования территории и ликвидации последствий.

Ограничения в работе авиации

В целях обеспечения безопасности полетов в столичном авиаузле вводились временные ограничения. В частности, международный аэропорт Внуково приостанавливал прием и отправку воздушных судов. К 00:08 мск 5 ноября ограничения на работу аэропорта были полностью сняты Росавиацией, и транспортный узел вернулся к штатному режиму функционирования.

География отражения атаки

По данным военного ведомства, помимо Московского региона, беспилотные аппараты уничтожены над 13 субъектами РФ — Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской и Тульской областями, Краснодарским краем и Республикой Крым, а также над акваториями Черного и Азовского морей.