Атака БПЛА ВСУ на регионы России 5 ноября: последние новости, сколько дронов сбито — что известно
В течение ночи с 4 на 5 ноября 2026 года (в период с 20:00 до 08:00 мск) дежурными средствами противовоздушной обороны РФ была отражена массированная атака беспилотников. В общей сложности над российскими регионами, а также над акваториями Черного и Азовского морей перехвачено и уничтожено 496 украинских БПЛА самолетного типа. Об этом сообщает агентство «ТАСС» со ссылкой на официальное заявление Министерства обороны России.
Согласно сводке военного ведомства, удары беспилотников нейтрализованы над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской и Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края и Республики Крым. Подразделения ПВО и мобильные огневые группы отработали по целям в нормативном режиме.
Подразделения экстренных служб и региональные штабы ликвидируют возможные последствия падения обломков на местах. Оперативная ситуация во всех затронутых субъектах РФ находится под контролем местных властей.