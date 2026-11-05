В течение ночи с 4 на 5 ноября 2026 года (в период с 20:00 до 08:00 мск) дежурными средствами противовоздушной обороны РФ была отражена массированная атака беспилотников. В общей сложности над российскими регионами, а также над акваториями Черного и Азовского морей перехвачено и уничтожено 496 украинских БПЛА самолетного типа. Об этом сообщает агентство « ТАСС » со ссылкой на официальное заявление Министерства обороны России.

Согласно сводке военного ведомства, удары беспилотников нейтрализованы над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской и Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края и Республики Крым. Подразделения ПВО и мобильные огневые группы отработали по целям в нормативном режиме.

Подразделения экстренных служб и региональные штабы ликвидируют возможные последствия падения обломков на местах. Оперативная ситуация во всех затронутых субъектах РФ находится под контролем местных властей.