Тигр вышел к трассе в Приморском крае: хищник улегся у дороги и наблюдал за проезжающими

В Приморском крае произошла необычная встреча человека с дикой природой: тигр вышел прямо к автомобильной трассе на въезде в село Чугуевка. Вместо того чтобы скрыться в лесу, хищник выбрал место у самой проезжей части для отдыха, сообщил vostokmedia.com.

По информации издания, о случившемся проинформировали местные жители. По их словам, зверь появился в непосредственной близости от дороги, ведущей в населенный пункт. Очевидцев удивило не столько само появление тигра, сколько его поведение: животное не проявляло агрессии и не спешило уходить.

Хищник неспешно улегся у обочины и принялся наблюдать за окружающей обстановкой. По описаниям свидетелей, он вел себя уверенно и спокойно, словно оценивал ситуацию и контролировал пространство вокруг себя. Такое поведение дикого зверя вблизи людей выглядит нестандартно, однако оно в очередной раз напоминает о том, насколько близко в Приморье соседствуют человек и крупные хищники.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили отдать просроченные продукты медведю и приютам.