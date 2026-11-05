Не складывайте в стопку и не вешайте без диска: гид по правильному хранению летних шин для водителей Подмосковья

С наступлением холодов перед автовладельцами встает вопрос, как сохранить летний комплект шин до весны. Неправильное хранение опасно деформацией покрышек, микротрещинами и ускоренным износом. Автоэксперт Алексей Егоров в беседе с REGIONS объяснил , как подготовить резину к зимовке и где ее лучше разместить.

Выбор места и укладка

По мнению эксперта, идеальное помещение для летних шин должно быть сухим, чистым и проветриваемым. Оптимальная температура — около +15 градусов без резких скачков и конденсата. Для этого подойдут утепленный гараж, сухой подвал или кладовая. Открытый балкон, неотапливаемый гараж и места рядом с отопительными приборами для этих целей не годятся.

Способ хранения зависит от комплектации. Собранные колеса можно укладывать друг на друга горизонтально или подвешивать за диски. Покрышки без дисков необходимо ставить вертикально, прислонив друг к другу. Складывать их в стопку или подвешивать нельзя. Для равномерного распределения нагрузки такие шины нужно периодически переворачивать.

«Главные враги резины во время хранения — прямые солнечные лучи, высокая влажность, перегрев и контакт с агрессивной химией. Не стоит оставлять комплект рядом с бензином, растворителями, маслами, отопительными приборами или работающим электродвигателем. Такие условия ускоряют старение материала, даже если шины просто лежат без движения», — объяснил Егоров.

Подготовка и альтернативы

Перед уборкой каждую шину нужно вымыть, очистить протектор от камней и грязи, а затем хорошо высушить. Затем следует осмотреть боковины и рабочую поверхность на предмет порезов, вздутий, трещин и неравномерного износа. При серьезных повреждениях стоит проконсультироваться со специалистом до начала следующего сезона.

«Перед снятием полезно пометить положение каждого колеса: например, переднее левое, заднее правое. Весной это поможет правильно распределить комплект с учетом характера износа. Еще одна распространенная ошибка — убрать влажные шины в плотные пакеты. Сначала их нужно полностью высушить, иначе внутри может скапливаться конденсат», — посоветовал автоэксперт.

Если места для хранения дома нет, можно отдать шины на сезонное хранение в шинный центр. Весной перед установкой все равно необходимо проверить давление и состояние резины.

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