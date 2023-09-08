Подмосковные инспекторы МЧС завоевали серебро на чемпионате страны по водно-моторным соревнованиям

Подмосковная сборная заняла второе место на чемпионате по водно-моторным соревнованиям среди команд государственной инспекции по маломерным судам МЧС России, сообщила пресс-служба подмосковного главка МЧС.

Всероссийские соревнования прошли в Дагестане. Сборная Московской области в составе пяти государственных инспекторов — Владимира Проскурякова, Евгения Алехина, Максима Владыкина, Никиты Потапова и Юлии Ефремовой — представляла Центральный федеральный округ. Всего участие в чемпионате приняли восемь команд ГИМС МЧС со всей страны.

Участники демонстрировали уровень теоретической подготовки, умение оказывать доврачебную помощь пострадавшим на воде, знание нормативно-правовой базы и навыки управления маломерными судами, уточнили в ведомстве.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что до 2026 года в Московской области появится свыше тридцати новых спортивных объектов.