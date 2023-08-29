Андрей Воробьев: до 2026 года в Подмосковье появится более 30 новых спортивных объектов

До конца 2026 года в Московской области появится свыше тридцати новых стадионов, бассейнов, катков и спортивных комплексов, рассказал глава региона Андрей Воробьев.

Как уточнила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья, в текущем году в регионе введут тринадцать крупных спортивных объектов. Работы на семи из них идут в рамках региональной госпрограммы, еще шесть — строят инвесторы.

Так, в этом году будет завершено строительство физкультурно-оздоровительных центров в Можайске, Орехово-Зуево, Волоколамске и Домодедово. Кроме того, в Домодедово в скором времени завершится возведение первого в Подмосковье манежа с полноразмерным крытым футбольным полем.

Андрей Воробьев подчеркнул, что запрос на современные спортплощадки, бассейны и стадионы есть во всех территориях региона.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщал, что в этом году почти во всех школах Подмосковья появятся спортклубы.