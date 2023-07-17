Подмосковные легкоатлеты завоевали 15 наград в розыгрыше Кубка России

В подмосковном Жуковском состоялся розыгрыш Кубка России по легкой атлетике. Успешно выступили хозяева соревнований, на счету которых 15 медалей различной чеканки.

Одним из главных событий турнира стал отличный прыжок шестовика Тимура Моргунова из областного ЦСП по олимпийским видам спорта. Вице-чемпиону Европы 2018 года покорилась планка на высоте 5 м 82 см. Тимур пытался преодолеть рубеж 5.93, но пока это ему не удалось. Можно надеется, что на августовском чемпионате России Тимур сможет показать и более высокий результат. В Жуковском ближайший соперник, Матвей Волков из Белоруссии, отстал на 22 см.

Победами в розыгрыше Кубка страны отметились также коллеги Моргунова по ЦСП бегун Сергей Дубровский (1500 м) и метательница молота Софья Палкина.

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