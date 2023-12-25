Подмосковные музеи представили свои новогодние программы

Государственные музеи Подмосковья представили свои новогодние программы, передает Минкультуры и туризма региона. В учреждениях пройдут мероприятия, рассчитанные на посетителей всех возрастов.

К примеру, в Сергиевом Посаде историко-художественный музей-заповедник проведет интерактивную программу с мастер-классом по изготовлению новогоднего сувенира. В Серпухове историко-художественный музей организует детективное расследование с целью спасения Нового года.

В усадьбе «Мураново» организуют интерактивную программу «Мурановские сказы», в рамках которой гости смогут погрузиться в атмосферу XIX века и узнать о праздничных традициях этого периода.

В «Мелихово» пройдут праздничный спектакль и встреча с Дедом Морозом. В «Новом Иерусалиме» состоится познавательная программа «Зимние забавы» с загадками и сказками.

Возрастное ограничение 6+