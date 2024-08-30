Подмосковные преподаватели спортивных школ получили свидетельства на покупку жилья по «Соципотеке»

В Доме правительства Подмосковья состоялась торжественная церемония вручения свидетельств на приобретение жилья по программе «Социальная ипотека» пяти тренерам-преподавателям спортивных школ. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

В этом году обладателями свидетельств стали: тренер-преподаватель по легкой атлетике спортивной школы «Орион» городского округа Балашиха Кристина Угарова, тренер-преподаватель по адаптивному спорту спортивной школы «Авангард» городского округа Мытищи Владислав Самарин, тренер-преподаватель по хоккею областной спортивной школы олимпийского резерва Максим Яшин, тренер-преподаватель по волейболу Одинцовской спортивной школы олимпийского резерва Анна Евстифеева и тренер-преподаватель по тхэквондо областного училища олимпийского резерва № 1 Шамсутдин Гамзатов.

«В этом году еще пять тренеров-преподавателей получили жилищные свидетельства. Это важная мера поддержки, которая позволяет нам создавать комфортные условия для наших специалистов. Всего за семь лет действия программы в Московской области ее участниками стали 66 тренеров», — отметил глава ведомства Дмитрия Абаренова.

Напоминаем, что участниками программы могут стать тренеры-преподаватели и тренеры-преподаватели по адаптивной физической культуре, имеющие стаж работы по специальности не менее 3 лет. Кроме того, при отборе учитываются: наличие квалификационной категории, почетных спортивных званий и наград, а также наличие воспитанников в составе сборных команд.